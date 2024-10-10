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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

افتتاح الملتقى العلمى التاسع للكيمياء بالغردقه

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح اللواء عمرو حنفي نائب  محافظ  البحر الأحمر، اليوم الخميس، جلسة افتتاح الملتقى العلمي التاسع للكيمياء، والذي أقيم بقاعة احدى المنتجعات السياحية بالغردقة.

 

ونظم الملتقى جمعية زمالة الكيمياء المصرية، وهي عضو في اتحاد الكيميائيين العرب التابع لجامعة الدول العربية. 

حضر الملتقى الخبير الاستشاري دكتور  علاء عطية، رئيس الملتقى ورئيس جمعية زمالة الكيمياء المصرية، بالإضافة إلى الاستاء الدكتور سيد حجازي، رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور  شادي الدفراوي، ممثلًا عن كلية العلوم بجامعة المنصورة، وعدد (٢٠٠) كيميائي.

وخلال كلمته، رحب  حماية بجميع الحضور، ناقلًا تحيات  المحافظ اللواء عمرو حنفي، معبّرًا عن سعادته باستضافة الملتقى في مدينة الغردقة، التي تُعدّ عاصمة السياحة المصرية وأحد أبرز الوجهات السياحية العالمية. وتمنى للحضور إقامة طيبة ومؤتمرًا ناجحًا.

كما قدم حماية الشكر للقائمين على تنظيم الملتقى لاختيارهم الغردقة لعقد هذا الحدث العلمي الهام، مشيرًا إلى أهمية وجود العلماء في المؤتمرات والفعاليات العلمية بالمدينة. وهنأ الحضور بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وفي كلمته، أكد حماية على دور العلم والعلماء في بناء الأمم، مشيرًا إلى أن بلادنا بحاجة ماسة إلى جهود العلماء وعلمهم، وأن الوطن ينتظر منهم الكثير لتحقيق التقدم.

وعلى هامش الملتقى، قام رئيس المدينة بتوزيع شهادات التكريم على عدد من الكيميائيين تقديرًا لدورهم في نشر العلوم وخدمة أوطانهم.

الملتقي 

 

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