إدمان السحب والشفط.. تحذير من خطورة “الفيب” على القلب (فيديو)

كشف الدكتور باسم عادل، استشاري طب القلب والأوعية الدموية والحالات الحرجة، أن التدخين، بجميع أشكاله، يُعتبر من العوامل الرئيسية التي تضر بصحة القلب والشرايين بشكل كبير.

وأوضح استشاري طب القلب والأوعية الدموية والحالات الحرجة، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس، أن أنواع التدخين المتعددة، بما في ذلك السجائر، والشيشة، وحتى منتجات الفيب، جميعها تؤثر سلبًا على صحة الجهاز القلبي التنفسي.

وأشار إلى أن بعض الأشخاص قد يعتقدون أن هناك أنواعًا أقل ضررًا من التدخين، لكن الحقيقة أن جميع أشكال التدخين تُعتبر مضرة، لافتا إلى أن العملية الميكانيكية للتدخين، مثل السحب والشفط، تؤثر بشكل مباشر على الجهاز التنفسي ووظيفة القلب.

وأضاف أن التدخين يخلق نوعًا من الإدمان والتعود، مما يجعل المدخن يفقد السيطرة على تصرفاته، إذ يصبح مرتبطًا بشكل كبير بالسجائر، ولا يمكنه القيام بالأنشطة بشكل طبيعي دون الحاجة إلى التدخين.

وأكد أن أضرار التدخين معروفة للجميع، حيث يعرف الناس تمامًا كيف تؤثر هذه العادة السلبية على صحتهم، ومن المهم نشر الوعي حول المخاطر المرتبطة بالتدخين والتشجيع على الإقلاع عنه لتحسين الصحة العامة والوقاية من الأمراض القلبية.