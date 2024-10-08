جمال شعبان يكشف عن دواء مجاني يقي من أمراض القلب.. فيديو

نصح الدكتور جمال شعبان، استشاري امراض القلب، بضرورة النوم في أوقات الليل من 4 إلى 5 ساعات على الأقل، حتى لا يتعرضوا للإصابة بأزمة قلبية.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، « لا بد من النوم من 4 إلى 5 ساعات في أوقات الليل، وعدم الاستمرار في نوم الشباب طيلة النهار».

كما نصح شعبان، بضرورة الحرص على أداء رياضة المشي، قائلاً: «الرياضة والمشي يزيدان هرمون السعادة، فالمشي يعتبر أرخص دواء في الدنيا للوقاية من أمراض القلب».

وحذر الدكتور جمال شعبان، من الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والكباب، وكذا تناول الطعام باستخدام السمنة الصناعي والملح والسكر الأبيض؛ نظرًا لضررها بالصحة، معقبًا: تناول الأشياء دي كارثة، وعشان تستفيد كويس تناول فراخ وسمك ولحم الأرانب.