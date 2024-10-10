بعد "فيديو" المايوه المثير.. هل تزوج خالد سليم من إنجي علي؟ (التفاصيل كاملة)

خرجت الإعلامية إنجي علي عن صمتها لترد على أنباء زواجها من المطرب خالد سليم بعد الضجة التي أحدثها الفيديو الأخير الذي ظهرا فيه الثنائي معًا على البحر وهما يرقصان في أحضان بعضهما البعض.

حقيقة زواج إنجي علي وخالد سليم

أعربت إنجي علي عن صدمتها الشديدة من حالة الجدل التي أثارها فيديو رقصها مع خالد سليم، نافية ما تردد مؤخرًا من أنباء حول زواجهما وانفصاله عن زوجته خيرية، لتؤكد على أن هناك علاقة صداقة قوية تجمعها به وبزوجته.

وتابعت إنجي علي: "اتخضيت من الناس لأنهم كبروا الموضوع أوي، وخالد صديق من زمان جدًا وزوجته خيرية صديقتي كمان، وبحبهم هما الاثنين على المستوى الشخصي جدًا".

أول تعليق من إنجي علي على أنباء زواجها من خالد سليم: كل اللي حصل على خلاني مصدقش أي حاجة

كما شددت على أن ما حدث جعلها تقرر ألا تنساق وراء أي أنباء يتم تداولها على السوشيال ميديا، حيث قالت: "كل اللي حصل على خلاني مصدقش أي حاجة، ده مجرد تريند الناس بتجري وراه، والأفضل يركزوا في حياتهم".

بدأت الأزمة حينما شاركت إنجي علي مقطع فيديو مثير مع الفنان خالد سليم وهما يرقصان في أحضان بعضهما البعض على أحد شواطئ الساحل الشمالي بالمايوه، ما تسبب في تعرضهما لانتقادات لاذعة وهجوم عنيف بسبب جرأة الفيديو.

وبمجرد نشر الفيديو، انتشر كالنار في الشهيم على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، لتنتشر بعدها شائعات عدة تزعم انفصال خالد سليم عن زوجته خيرية، وزواجه من إنجي علي.

وجاء ذلك بعدما شارك خالد سليم أيضًا نفس الفيديوعبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات ":إنستجرام".

كيف ردت خيرية زوجة خالد سليم على أنباء زواجه من إنجي علي؟

في الوقت نفسه، حرصت بعدها إنجي علي على نشر فيديو يجمعها بخالد سليم وزوجته خيرية ردًا على الشائعات المغرضة المتداولة، حيث ظهروا وهم يرقصون على أغنية “عيشنا قد ايه”.

وأرفقته بتعليق قائلة: "عشرة العمر"، ليرد عليها خالد سليم مازحًا: "مش هتعدي الليلة دي كدة في ناس هتبات متنكدة علشان شافونا قاعدين".