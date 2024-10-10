البحوث الإسلامية يوجّه قافلة توعوية إلى شمال سيناء والواحات البحرية

أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف قافلة توعوية إلى محافظة شمال سيناء والواحات البحرية بمحافظة الجيزة.

جاء ذلك في إطار استراتيجية الأزهر الشريف الشاملة للتوعية المجتمعية، وتنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بضرورة التواصل الفعال مع الجمهور والاهتمام بقضايا ومشكلات المجتمع والعمل على معالجتها، حيث أطلقت القافلة بحضور وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني.

وقال وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني، إن الخطة التوعوية للأزهر الشريف تستهدف التوعية بجميع القضايا التي تمس المجتمع المصري وتؤثر عليه بشكل مباشر، مع التركيز على القيم الأخلاقية ودورها في سلامة المجتمع وبناء الوطن، والتحذير من المشكلات المجتمعية الناتجة عن الأفكار الدخيلة على المجتمع المصري، مضيفًا أن تسيير القوافل الأسبوعية إلى جميع محافظات الجمهورية يستهدف تنمية الوعي الديني لدى الناس وتبسيط المفاهيم الإيمانية لهم بعيدًا عن أية تعقيدات قد يصدرها لهم غير المتخصصين.

فيما أوضح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الجندي أن برنامج عمل القوافل يستهدف نشر الوعي بالمفاهيم الصحيحة المتعلقة بالقضايا الأسرية والمجتمعية التي تلامس واقع الناس مع بيان أهمية ودور الأسرة في بناء الأجيال القادرة على بناء الوطن والحفاظ عليه، مشيراً إلى أن المجمع حريص على الوصول إلى الناس في مختلف أماكن تواجدهم لاستقراء واقعهم، والتحاور معهم والإجابة على أسئلتهم.

فكما بيَّن الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، أن القوافل التي يوجهها المجمع تسعى لتحقيق رسالة الأزهر الدعوية والمجتمعية من خلال التواصل مع الجمهور على اختلاف فئاته العمرية والثقافية والتعليمية، حيث يُنفّذ برنامج القافلة في: المساجد والمصالح الحكومية ومراكز الشباب ودور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات وغيرها من أماكن التجمعات المختلفة.