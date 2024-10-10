زراعة الشرقية: استهداف زراعة 89 ألف فدان من بنجر السكر

أعلن المهندس أشرف طه نصير، مدير عام الزراعة بمحافظة الشرقية، أن المديرية تستهدف زراعة 89 ألف فدان من محصول بنجر السكر، الذي يعد من المصادر الاستراتيجية للسكر الأبيض ويشكل قيمة كبيرة للمزارعين والدولة.

بدء زراعة البنجر

وأوضح نصير أن المزارعين قد بدأوا زراعة البنجر منذ عدة أسابيع، حيث تجاوزت المساحة المنزرعة حتى الآن 30 فدانًا، وجارٍ استكمال زراعة المساحات المستهدفة.

معلومات عن محصول البنجر

يُعتبر بنجر السكر محصولًا شتويًا يبدأ زراعته في الثلث الأخير من شهر أغسطس، ويتم زراعته على ثلاث عروات: المبكرة والمتوسطة والمتأخرة. تمتد فترة الزراعة من نهاية أغسطس حتى نوفمبر، حيث تُعد شمال الشرقية من المناطق الأكثر ملاءمة لزراعة البنجر نظرًا لجودة التربة وصلاحيتها.

دعم المزارعين

وأكد نصير على دعم وزارة الزراعة للمزارعين من خلال توفير الأسمدة، حيث يتم منح الفلاحين اليوريا من الجمعيات الزراعية، كما تُعقد ندوات إرشادية لتوعية المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية لتحقيق إنتاجية عالية.

التعاقد مع الشركات

وأشار نصير إلى أن محصول البنجر يُزرع بموجب عقود مسبقة مع شركات توريد البنجر، حيث يتفق الفلاح مع هذه الشركات على تسليم المحصول لمصانع السكر بسعر متفق عليه مسبقًا، يتماشى مع الأسعار في السوق المحلي والدولي.