بحوث الأراضي والمياه والبيئة يعقد اجتماعًا لمناقشة مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا

عقد مركز البحوث الزراعية ممثلا في معهد الأراضي والمياة والبيئة اجتماعا لمناقشة مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيا والتنوع البيولوجي الزراعي لدعم التكيف في المجتمعات الريفية الأكثر تأثيرا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر. ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بضرورة التعاون مع المنظمات الدولية وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

واستقبل الدكتور محمد الخولي مدير معهد الأراضي والمياه والبيئة ممثلي منظمة الأغذية والزراعة الفاو FAO بحضور مديري وممثلي المعاهد البحثية المختلفة معهد بحوث القطن معهد بحوث الهندسة الزراعية معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية معهد بحوث المحاصيل الحقلية المعمل المركزي للنخيل الإدارة المركزية للمحطات.

ومن جانبه استعرض الدكتور محمد الخولي مدير المعهد أنه تم استعراض أهداف المشروع والتي تهدف إلي مساعدة السكان الريفيين وصغار المزارعين الأكثر احتياجًا على التكيف مع التغيرات المناخية والمنفذة بواسطة منظمة الأغذية والزراعة الفاو وبالشراكة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في محافظات كفر الشيخ والبحيرة وأسوان وأضاف الخولي أن هذا المشروع يهدف إلى إنتاج واستخدام الكمبوست والفيركمبوست والفحم الحيوي بطرق مبتكرة وتعزيز استدامة التربة وزيادة خصوبتها من خلال تدوير المخلفات الزراعية بالإضافة إلى استخدام أساليب زراعية جديدة مثل التحميل والحراجة الزراعية لتقديم حلول مستدامة للإدارة المتكاملة للافات واستخدام أساليب متطورة لإنتاج النخيل وتحسين تقنيات زراعة وإنتاج النخيل وإدارة الاسمدة الكيميائية والحيوية وتعزيز صحة التربة وتحسين استخدام الأسمدة لتحقيق أقصى فائدة.

وتقليل استهلاك الطاقة على مستوى المزرعة وتحسين تقنيات ومباريات و إدارة المحاصيل بعد الحصاد وتحسين التخزين وتقليل الفاقد والحفاظ على جودة المحاصيل.

بالإضافة إلى تطوير سلاسل القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية وتحسين العمليات التي تزيد من القيمة الاقتصادية للمحاصيل من خلال تعزيز التكنولوجيات والعمليات التي تضيف قيمة من خلال مراحل الإنتاج والمعالجة والتسويق.

وأكد الخولي ضرورة تطبيق تقنيات حديثة لإدارة المياه والملوحة وإدارة الأراضي المتأثرة بالملوحة.

وبالنسبة للزراعة الملحية الحيوية أكد الخولي استغلال الأراضي الهامشية والمتأثرة بالملوحة لزراعة محاصيل تتحمل ملوحة التربة ملحية وفي نهاية الاجتماع تم إصدار توصية بالموافقة على عقد ورشة عمل لتفعيل عمل هذا المشروع.