وزير الزراعة يؤكد دعم الدولة للاستثمار والتنمية الاقتصادية

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، على التزام الدولة المصرية بتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وتقديم التيسيرات اللازمة لمشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية، مشيرا إلى أهمية هذه الجهود في دعم الاستقرار والانتعاش الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير فرص العمل وزيادة الدخل القومي.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في منتدى رجال الأعمال المصريين والرومانيين المنعقد في العاصمة الرومانية بوخارست، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك في إطار اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية - الرومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في دورتها الرابعة.

تعزيز العلاقات الاقتصادية

وأشار فاروق إلى دور المنتدى في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ورومانيا، حيث يعد تجمعًا لأهم رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين لتبادل الخبرات، واستكشاف فرص الاستثمار المشترك.

وشدد الوزير على أهمية هذا المنتدى كمنصة لرجال الأعمال لاستكشاف فرص استثمارية جديدة في مختلف القطاعات، مما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من خلال تسهيل الإجراءات وبناء الشراكات.

مجالات التعاون الزراعي

وأوضح أن مجالات التركيز في المنتدى يجب أن تشمل تطوير المشاريع الزراعية المشتركة وتبادل الخبرات، وزيادة التجارة والاستثمار في الحاصلات والمنتجات الزراعية والغذائية، وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد. كما أشار إلى أهمية تبادل التكنولوجيا والخبرات بين الجانبين.

وأضاف أن المنتدى يوفر فرصًا لرجال الأعمال المصريين للاستثمار في رومانيا والوصول إلى أسواق جديدة في أوروبا، كما يمثل فرصة لرجال الأعمال الرومانيين للاستثمار في مصر والوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

تاريخ طويل من التعاون

أكد وزير الزراعة على التاريخ الطويل لمصر ورومانيا في مجال الزراعة، حيث تعتبر الزراعة أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية في رومانيا، بينما تولي القيادة السياسية في مصر اهتمامًا غير مسبوق بالقطاع الزراعي خلال السنوات الأخيرة. وقد تم تنفيذ مشروعات قومية كبرى في هذا المجال لتحقيق الأمن الغذائي.

وأشار فاروق إلى أن التعاون المشترك يمكن أن يشمل الاستفادة من التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وتنفيذ مشروعات بحثية لزيادة الإنتاجية، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي لكلا البلدين ويخلق فرص عمل جديدة عبر الاستثمارات الزراعية المشتركة.

مشاركة في اللجنة الفنية العليا

يذكر أن وزير الزراعة يشارك في اجتماعات اللجنة الفنية العليا المصرية - الرومانية، حيث وقع أيضًا على الخطة التنفيذية لمذكرة التفاهم بين مصر ورومانيا في المجال الزراعي والأنشطة المرتبطة.