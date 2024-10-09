الزراعة: جهود مكثفة للخدمات البيطرية في تحسين السلالات وزيادة الإنتاجية في الثروة الحيوانية

في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الانسان" تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتوجيهات علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة,وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والتنفيذية بالاهتمام بالإنسان المصري وبناء قدراته وتنمية مهاراته ورفع كفاءته وحمايته من الأمراض المشتركة وتوفير غذاء صحي وأمن له.

التحسين الوراثي

قال الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إن الهيئة قامت بتكثيف جهودها في مجال الرعاية التناسلية والتحسين الوراثي، من خلال المسح التناسلي والتلقيح الاصطناعي. وتهدف هذه الجهود إلى رفع كفاءة الثروة الحيوانية وتحسين السلالات، مما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية.

واضاف "شاهين "ان الهيئة العامة للخدمات البيطرية قامت بتنفيذ مجموعة من الأنشطة الهامة خلال الشهر الماضي . شملت هذه الجهود تشخيص وفحص الحمل بالسونار لعدد 14,023 حيوان، وعلاج مسببات ضعف الخصوبة في إناث الحيوانات لعدد 18,088 حيوان، بالإضافة إلى علاج أمراض الضرع في 3,342 حيوان، وعلاج الأمراض الإنتاجية وحديثي الولادة في 460 حيوان. كما تم علاج 2,131 حيوان من أمراض الولادة ومضاعفاتها.

في نشاط التلقيح الاصطناعي، تم تلقيح 49,978 حيوان، منهم 43,569 بقرة و6,409 جاموس. كما تم تقديم خدمة التلقيح الاصطناعي من خلال 1,485 نقطة تلقيح منتشرة في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى 312 نقطة تلقيح اصطناعي تحت الاستلام والتشغيل ضمن مبادرة "حياة كريمة".

التلقيح الاصطناعي

فيما يخص نشاط مراكز التلقيح الاصطناعي، تم إنتاج 41,670 جرعة سائل منوي مجمد للأبقار والجاموس، وتم استلام وفحص 21,579 جرعة من السائل المنوي المجمد المستورد من خلال رسالتين. وتم توزيع 41,921 جرعة على نقاط التلقيح لضمان تعزيز القدرات الإنتاجية.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تعزيز التنمية المستدامة للثروة الحيوانية، والاستمرار في تطوير وتطبيق أحدث الأساليب العلمية لتحسين الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي.