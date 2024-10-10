إثيوبيا: لا يوجد دليل جيولوجي على احتمال وقوع زلزال حول سد النهضة

قال المعهد الجيولوجي الإثيوبي، إنه لا يوجد دليل جيولوجي على احتمال وقوع زلزال حول سد النهضة، بحسب قوله.

ولفت المدير العام للمعهد الجيولوجي الإثيوبي، إيجارا تسفاي، إلى أن “الزلزال الأخير، الذي حدث في إثيوبيا، في موقع يُعرف باسم فنتال، على بعد نحو 150 كيلومترًا من أديس أبابا، وسُجل بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، يعتبر زلزالًا صغيرًا”، حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

وأشار إلى أن بعض وسائل الإعلام مثل “إيجيبت إندبندنت”، نشرت معلومات كاذبة مفادها أن “هناك خطر وقوع زلزال حول سد النهضة”، مؤكدًا أن “التقرير الذي تداولته هذه الوسائل الإعلامية والذي يزعم أن سد النهضة معرض لخطر الزلازل هو ملفق تمامًا”، بحسب قوله.

وأكد المدير العام للمعهد الجيولوجي الإثيوبي أنه “لا توجد دراسة تثبت أن الزلازل، التي تحدث في منطقة الوادي المتصدع يمكن أن تحدث في مناطق أخرى”، مشيرًا إلى أن “سد النهضة يقع على بعد كيلومترات عدة من الوادي المتصدع، ولكن أجريت، أثناء بناء المشروع، دراسة شاملة لتقييم المخاطر المحتملة”.