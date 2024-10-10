مدبولي: نجحنا في تقليل كثافة الفصول ونعمل على حل أزمة عجز المدرسين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة نجحت في تقليل كثافة الفصول، معقبا: "نعمل على سد عجز المدرسين"، وذلك في إطار تطوير منظومة التعليم.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته التفقدية لعدد من المشروعات التنموية بمحافظة الأقصر.

مدبولي من الأقصر: توفير كل المتطلبات اللازمة لرفع كفاءة معبد هابو



وفي إطار آخر، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، معبد "هابو" بالقرنة في جولة مفتوحة لمتابعة ما تم من أعمال الترميم بالمعبد، وذلك عقب زيارته أعمال تطوير كورنيش البر الغربي.

وكان في استقباله الدكتور بهاء عبد الجابر، مدير عام آثار البر الغربي، والدكتور أحمد عبد النظير، مدير المعبد، وذلك ضمن جولته اليوم في محافظة الأقصر.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل زيارته للمعبد، أن هذا التفقد يأتي في إطار متابعة لتوجيهه السابق بتنفيذ أعمال الترميم لمعبد "هابو".

وأوضح الدكتور بهاء عبد الجابر أن معبد "هابو" شيده الملك رمسيس الثالث من الأسرة العشرين، مؤكدا بدء مشروع ترميم المعبد في مارس 2022 واستمراره حتى مايو 2023 بأيد مصرية خالصة، حيث يُعد "هابو" تحفة فنية بجمال محتوياته وتميز ألوانه.

فيما أكد الدكتور أحمد عبد النظير أن عدد المرممين لمعبد "هابو" تجاوز 85 من خريجي كليات الآثار ومعاهد الترميم.

ونوّه مدير المعبد إلى أن عمليات الترميم شملت إزالة الأتربة والسناج والتكلسات الناتجة عن العوامل الجوية، باستخدام مواد آمنة غير ضارة وخاصة بالآثار لإعادة الترميم بشكل يتناسب مع الأصل الحقيقي للمعبد، بالإضافة إلى إظهار الألوان الخاصة بالنقوش الأثرية وتقويتها وتدعيم فواصل الجدران.