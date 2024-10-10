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الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

حزب الله يستهدف تجمعًا لجنود الاحتلال

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني، أنه استهدف تجمعا لجنود الاحتلال في خلة الشنديبة غربي بوابة المنارة برشقة صاروخية، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

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حزب الله يقصف حيفا ويمنع جنود الاحتلال من التقدم في ميس الجبل

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حزب الله: استهدفنا برشقة صاروخية قوة إسرائيلية أثناء سحب المصابين


كما أعلن حزب الله، أنه تحركا لجنود الاحتلال في تلة المجدل في ميس الجبل برشقة صاروخية

وفي إطار آخر، قصف حزب الله منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة، واستهدف قواتًا لجنود العدو الإسرائيلي أثناء تقدمها تجاه منطقة الكنَيسة بين ميس الجبل ومحيبيب بصلية أخرى.

 وقال حزب الله: دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:45 من بعد ظهر يوم الخميس 10-10-2024، منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة.

ميس الجبل ومحيبيب:

 وأضاف حزب الله: استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:30 من بعد ظهر اليوم، قوات جنود العدو الإسرائيلي أثناء تقدمها تجاه منطقة الكنَيسة بين ميس الجبل ومحيبيب بصلية صاروخية.

الجريدة الورقية