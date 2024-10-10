حزب الله يقصف حيفا ويمنع جنود الاحتلال من التقدم في ميس الجبل

قصف حزب الله منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة، واستهدف قواتًا لجنود العدو الإسرائيلي أثناء تقدمها تجاه منطقة الكنَيسة بين ميس الجبل ومحيبيب بصلية أخرى.

وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:45 من بعد ظهر يوم الخميس 10-10-2024، منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة.

ميس الجبل ومحيبيب:

وأضاف حزب الله: استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:30 من بعد ظهر اليوم، قوات جنود العدو الإسرائيلي أثناء تقدمها تجاه منطقة الكنَيسة بين ميس الجبل ومحيبيب بصلية صاروخية.