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الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

ربيع ياسين عن بطولة السوبر المصري: الأهلي لن يخسر بطولتين بشكل متتالي

ربيع ياسين
ربيع ياسين

قال ربيع ياسين نجم الكرة المصرية السابق، إن السوبر الإفريقي الذي خسره الأهلي، هو بطولة في النهاية.

وأضاف ربيع ياسين، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، أن السوبر الإفريقي في النهاية بطولة، لكن لا يمكن خسارة لقبين متتاليين.

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واختتم ربيع ياسين: الكل كان يتوقع فوز الأهلي لذلك جاءت الأزمة والانتقادات، والزمالك استحق الفوز في النهاية.

طه عزت رئيسًا للجنة المسابقات في الموسم الجديد

أكد الإعلامي كريم رمزي، إن الشركة الألمانية ستضع جدول الدوري المصري الممتاز، لكن هذا ليس معناه أنه لن يكون هناك رئيسًا للجنة المسابقات.

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم، أن عامر حسين لن يستمر في منصبه كرئيس للجنة المسابقات.

وتابع كريم رمزي: طه عزت هو من سيخلف عامر حسين، وكان متواجدا في الإمارات خلال الفترة الماضية وعاد مصر مؤخرًا.

واختتم كريم رمزي: هناك اتفاقا شفهيا حاليا مع طه عزت لتولي رئاسة لجنة المسابقات، وتعامل من قبل مع الشركة الألمانية وهو من تعاقد معها في الإمارات، وهو الأقرب حتى الآن.

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