تشكيل الزمالك أمام الأهلى فى قمة الشباب

أعلن أسامة عبدالله، المدير الفني لفريق شباب الزمالك مواليد ٢٠٠٥ عن التشكيل الرسمي لخوض مواجهة الأهلي، المقرر لها بعد قليل، في الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة كأس الاتحاد للشباب.

جاء تشكيل شباب الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : يوسف حمادة.

خط الدفاع : علي عبدالمجيد - هشام فؤاد - هاني ياسر - علي نوفل.

خط الوسط: يوسف أحمد حسن - السيد أسامة - عمار ياسر - أحمد الخضري - يوسف وائل "فرنسي" .

الهجوم : أيمن أمير عبد العزيز.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من، محمد عبدالفتاح وجيفرسون كوستا وعبدالرحمن حامني ومحمود عصام الحصري وأحمد نيازي وهشام ايباء وزياد مدحت وأحمد خالد السمبوك وإبراهيم ممدوح.