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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

ربيع ياسين: الأهلي يمرض ولا يموت.. رمضان سيعيد الاتزان للفريق

فريق الأهلي
فريق الأهلي

تحدث ربيع ياسين نجم الكرة المصرية السابق، عن خسارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لقب السوبر الإفريقي على يد الزمالك في المباراة التي جمعتهما الأسبوع الماضي بالمملكة العربية السعودية.

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وقال ربيع ياسين، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، أن النادي الأهلي دائمًا ما يمرض لكنه لا يموت.

وتابع ياسين: خسارة السوبر الإفريقي ليست النهاية، وهي مجرد بطولة، والأهلي سيستعيد توازنه خلال الفترة المقبلة.

واختتم ربيع ياسين: قرار اختيار محمد رمضان موفق، ورمضان سيعيد الاتزان داخل الفريق بما يملكه من قدرات إدارية وفكر.

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