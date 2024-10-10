حبس المتهم بقتل زوجته "آية" محفظة القرآن 4 أيام بوادي النطرون

قررت جهات التحقيق بمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، حبس هادي.ع، البالغ من العمر 26 عاما، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة تجديد حبسه في المواعيد القانونية، وذلك على خلفية إنهاء حياة زوجته، بخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة.

حبس المتهم بإنهاء حياة زوجته بالبحيرة 4 أيام

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوصول مستشفى وادي النطرون التخصصي، آية.ح، البالغة من العمر 21 عاما، ربة منزل، مقيمة وادي النطرون، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إلى مكان الواقعة وبالفحص، تبين من إجراء التحريات، إن وراء ارتكاب الواقعة هادي.ع، البالغ من العمر 26 سنة، زوج المجني عليها، وذلك على خلفية مشادة كلامية حدثت بينهما، بسبب مطالبتها بمبلغ مالي للإنفاق على متطلبات المنزل، الأمر الذي دعا الزوج بالتعدي على زوجته بخنقها، وإنهاء حياتها.

الزوج القاتل

وتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمركز وادي النطرون من القبض على المتهم وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم عرضه على جهات التحقيق التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع التجديد في الموعد القانوني.

والد آية محفظة القرآن المقتولة على يد زوجها في وادي النطرون اخلاقها اخلاق القرآن الكريم

وكانت قد اتشحت قرية كفر داوود التابعه لمركز السادات بمحافظة المنوفية بالسواد عقب إذاعة خبر مقتل" آية الله حمدي عبدالمعطي البالغة من العمر 21عام بالضرب بآلة حادة وخنقا علي يد زوجها هادي عبدالكريم المقيم بوادي النطرون التابعة لمحافظة البحيرة خنقاً لما تتمتع به آية الله حمدي بالسمعة الطيبة بين أهالي القرية لحسن خلقها حيث أنها خريجة الأزهر وحافظة لكتاب الله.

وكشف والد آية حمدي عبد المعطي، ابنة قرية كفر داوود التابعة لمركز السادات بالمنوفية، تفاصيل مقتلها على يد زوجها في وادي النطرون بالبحيرة، مؤكدا أن ابنته محفظة للقرآن الكريم، ومتزوجة منذ عامين ولديها طفلة.

« لما سألوه قال ضائقة مالية»

وأضاف والد آية محفظة القرآن الكريم، أن ابنته تم قتلها على يد زوجها، والذي علل في التحقيقات أن ذلك على خلفية ضائقة مالية، متسائلا هل كل من يتعرض لضائقة مالية يقتل زوجته، مؤكدا أن ابنته قبل الحادث بيوم تعرضت للتسمم ونُقلت إلى المستشفى.

«والد آية بنتي تعرضت للخنق والضرب بآلة حادة »

وأوضح والد آية محفظة القرآن الكريم، أن ابنته تتمتع بسمعة طيبة وحاملة لكتاب الله، والجميع في القرية والقرى المجاورة يعلم من هي وما هي تربيتها، والأهالي في حالة حزن شديد منذ الحادث، مشيرا إلى أن ابنته تعرضت للخنق والضرب بآله حادة على رأسها، حسب التقرير المبدئي.

والد آية ابنتي كانت تحمل سرا جعل زوجها ينهي حياتها خنقاً

وأردف الأب، أن ابنته كانت عنده الأسبوع الماضي وجلست عدة أيام، وكان بينها وبين زوجها خلافات لأكثر من مرة، وبعد أن أنجبت كان هناك أمل أن ينصلح حال زوجها، ولكنه لم يعلم أن تكون نهاية آية بهذا الشكل، مشددًا على ثقته الكاملة في القضاء المصري، وأن حق ابنته سيكون بالقصاص العادل من الزوج.

وأردف الأب: بنتي آيه كانت من المتفوقين دراسيا ووهبتها للقرآن الكريم، وكانت ابنتي الوحيدة على شباب وأقرب الناس ليَّ، مشيرًا إلى أنه صُدِمَ من أخلاق زوج ابنته بعد الزواج من بعد ما سمعه عنه، وأن ابنته كانت تحمل سرا جعل زوجها ينهي حياتها بهذا الشكل