ثقافة المنيا تناقش آليات تحريك الرسوم المتحركة وتوظيف الإضاءة

تابعت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، تنفيذ قصور الثقافة بمحافظة المنيا ، تنفيذ فعاليات الورشة التدريبية "لتنفيذ الرسوم المتحركة والإعلانات "Moho Studio" والتي تعقدها الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام، بقصر ثقافة المنيا، لعدد من العاملين بالفرع، في سياق خطط وبرامج وزارة الثقافة.

وشهدت فعاليات الورشة التدريبية لتنفيذ الرسوم المتحركة والإعلانات بالمنيا ، لقاء استهل خلاله الدكتور محمد ربيع، مخرج ومدرس الرسوم المتحركة بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة، جامعة المنصورة، الحديث بتوضيح عملية تحريك عظام الشخصيات في الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد، موضحا أنها تحتاج إلى المزيد من التفكير الإبداعي وملاحظة أدق التفاصيل، لاختيار حركات تتناسب مع طبيعة الشخصية بطريقة متسلسلة.

وفي الجزء الثاني من اللقاء، أوضح "ربيع" للمتدربين كيفية توظيف الإضاءة في فيلم الرسوم المتحركة بما يتناسب مع الحالة الدرامية، وخطوات عمل الخداع البصري بإستخدام الأضواء ، وأكد أهمية استخدام الضوء ، بطريقة تجذب انتباه المُشاهد وتجعله أكثر اهتماما ، كما في الحالات الدراماتيكية، التي يبدو فيها الكادر مظلما مع تسليط ضوء واحد على الشخصية المحورية (البطل)، فالإضاءة الخافتة تصعب مهمة التعرف على الشخصية.