بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع

سجلت مؤشرات بورصة الكويت، ارتفاعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الخميس 10-10-2024، ليغلق مؤشر السوق العام على ارتفاع بنحو 2.35 نقطة، ما نسبته 0.03 في المئة، ليصل عند مستوى 7048.23 نقطة.



وصعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 06ر0 في المئة، ما يعادل 75ر3 نقاط، ليغلق عند مستوى 80ر6328 نقطة، من خلال تداول 3ر324 مليون سهم، عبر 14625 صفقة نقدية، بقيمة 41 مليون دينار.

وحقق مؤشر السوق الأول مكاسب بمقدار 10ر2 نقطة بنسبة بلغت 03ر0 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 24ر7579 نقطة، من خلال تداول 2ر75 مليون سهم، عبر 5173 صفقة، بقيمة 4ر23 مليون دينار.

وانخفض مؤشر (رئيسي 50) 37ر1 نقطة بنسبة بلغت 02ر0 في المئة ليبلغ مستوى 69ر6309 نقطة من خلال تداول 5ر244 مليون سهم عبر 9732 صفقة نقدية بقيمة 5ر29 مليون دينار.

البورصة المصرية



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 5.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.189 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 30762 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 38099 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 13351 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 7468 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 10642 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3209 نقطة.تقدمت شركة فاركو للأدوية والكيماويات والاستثمارات-المملوكة لرجل الأعمال شيرين حلمي- بعرض للاستحواذ على حصة الأقلية البالغة نسبة 1.35% من أسهم الشركة الإسلامية للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية بسعر 4 جنيه للسهم، للاستحواذ حتى عدد 157 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم رأس مال الشركة.