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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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عاطف خليل
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

30 مليار جنيه أرباح البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم

البورصة المصرية
البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام  تعاملات، اليوم الأربعاء، 9 أكتوبر2024 وسجل رأس المال السوقي نحو 2.202 تريليون جنيه،  لتربح نحو 30 مليار جنيه. 

المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30" 

 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.05% عند مستوى 31175 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.43% عند مستوى 38580 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.04%  عند مستوى 13515 نقطة.

 

مؤشر “ إيجي إكس 70 ”

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.73%  عند مستوى 7503 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.68%  عند مستوى 10700 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.92%  عند مستوى 3215 نقطة.

 

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