إجراء 1274 عملية جراحية مجانية بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد عبد الحكيم وكيل الوزارة ، فعاليات المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الإنتظار ، حيث أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، إجراء 1274 عملية جراحية مجانية منذ انطلاق المبادرة الرئاسية، للقضاء على قوائم الإنتظار .

والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، للتخفيف عن كاهل المواطنين، والإهتمام بالصحة العامة لجميع فئات المواطنين على مختلف المراحل العمرية.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبد الحكيم وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المبادرة تتم بمشاركة 21 مستشفى داخل المحافظة، وإن المبادرة نفذت 1274 عملية جراحية مجانية ، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي بمختلف التخصصات، منها 819 جراحة عيون، 82 مخ وأعصاب، 97 عملية جراحة أورام ، 223 قسطرة قلبية، 16 جراحة أوعية دموية وقسطرة بالمخ ، 9 قلب مفتوح، 28 جراحة عظام.