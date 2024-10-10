لبنان: عدد النازحين في بيروت جراء العدوان الإسرائيلي الأكبر من نوعه

أكد وزير الداخلية اللبناني، أن عدد النازحين في بيروت جراء العدوان الإسرائيلي هو الأكبر من نوعه.

وشدد وزير الداخلية اللبناني، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، على الحاجة إلى مراكز إيواء إضافية للنازحين في بيروت.

وأشار إلى أن الوحدة الوطنية تحمي لبنان في مواجهة الحرب والفتنة، لافتًا إلى أن قوات الأمن موجودة بالعاصمة بيروت ويتم تعزيزها.

الاحتلال: هاجمنا أكثر من 110 أهداف عسكرية لحزب الله في لبنان الساعات الماضية





وفي إطار آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه شن هجمات واسعة على أكثر من 110 أهداف عسكرية تابعة لحزب الله في لبنان خلال الساعات الماضية، في إطار تصعيد جديد يشهده الصراع بين الطرفين ، وأكدت مصادر عسكرية أن الأهداف التي تم استهدافها تشمل قواعد عسكرية، مراكز اتصالات، ومستودعات أسلحة تابعة للحزب.

في بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، أوضح أن الضربات الجوية استهدفت مواقع استراتيجية لحزب الله في جنوب لبنان، مشددًا على أن الهجمات جاءت ردًا على استمرار إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل. وأفاد البيان أن “الهجمات حققت أهدافها بنجاح وتم إلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية العسكرية لحزب الله”.

من جانبها، لم تصدر الحكومة اللبنانية أو حزب الله أي تعليق رسمي على هذه الهجمات حتى الآن. إلا أن مصادر محلية في جنوب لبنان أكدت أن القصف الإسرائيلي أدى إلى تدمير عدة مواقع وأن هناك أضرارًا مادية جسيمة في المناطق المستهدفة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الحدود الإسرائيلية اللبنانية توترًا متصاعدًا، حيث كثف حزب الله وإسرائيل عملياتهما العسكرية المتبادلة. ويعد هذا التصعيد الأكبر منذ بداية العمليات العسكرية على الحدود، وسط مخاوف دولية من إمكان اتساع نطاق الصراع ليشمل مناطق أوسع.

في السياق ذاته، دعا المجتمع الدولي إلى ضبط النفس والعمل على تهدئة التوتر المتزايد، مع تحذيرات من أن استمرار التصعيد العسكري قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة في المنطقة.

صحف عبرية: معدل إطلاق "حزب الله" للصواريخ على شمال إسرائيل ازداد مع التوغل البري

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأنه مع بدء التوغل البري الإسرائيلي في لبنان ازداد معدل إطلاق "حزب الله" الصواريخ على المستوطنات الشمالية في إسرائيل.