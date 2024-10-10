منها اعتقال صحفي إسرائيلي في لبنان.. أبرز الأحداث العالمية مساء الأربعاء

غارات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، في لبنان وغزة وفي سوريا، مساء الأربعاء، أسفر عنها قتلى ومصابين، إلى جانب القبض على صحفي إسرائيلي في لبنان، ومحادثات تمت بين نتنياهو والرئيس الأمريكي، للترتيب بشأن الرد على إيران، واختتمت المقاومة العراقية اليوم باستهداف تل أبيب، ونشر حزب الله حصاد عملياتها التي وصلت لـ 22 عملية استهدف من خلالها عدد من الآليات والجنود على الحدود اللبنانية الفلسطينية، وغيرها من أحداث سوف نوضح أبرزها.

وفي السطور التالية أبرز الأحداث العالمية مساء الأربعاء :

استهداف الأراضي السورية

أعلنت وزارة الدفاع السورية، أن حوالي الساعة الواحدة فجر الخميس، شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان، مستهدفاً معملاً لتجميع السيارات في المنطقة الصناعية في حسياء بريف حمص، وأحد المواقع العسكرية في حماه واقتصرت الخسائر على الماديات.

العراق ينفي نيته “توطين” لاجئين لبنانيين في البلاد

قالت وزارة الهجرة العراقية، إن نحو 7 آلاف لاجئ لبناني وصل إلى الأراضي العراقية، هرباً من الحرب الدائرة هناك، ونفت نيتها توطينهم في البلاد.

قوات الاحتلال تقتحم إذنا غرب الخليل

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونكلت بعدد من المواطنين فجر الخميس، في بلدة اذنا غرب الخليل، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الصوت، وانتشرت في معظم أحياء البلدة وفي محيط منازل المواطنين، وداهمت عددا منها، وقامت بتفتيشها وتدمير محتوياتها.

مكالمة بايدن ونتنياهو

حث الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو على تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في لبنان، وخاصة في المناطق المأهولة بالسكان في بيروت، بينما كرر دعمه لاستهداف مسلحي جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

المقاومة العراقية: قصفنا هدفا حيويا في تل أبيب

قصفت المقاومة العراقية، هدفاً حيوياً في أم الرشراش "ايلات" المحتلة ، بواسطة الطيران المسيّرة، مساء اليوم الأربعاء.

الدفاع المدني اللبناني يعلن مقتل 5 من عناصره

قتل 5 من عناصر المديرية العامة للدفاع المدني الأربعاء، جرّاء غارة اسرائيلية استهدفت مركزهم في جنوب لبنان، وقال الدفاع المدني في بيانه: استشهد خمسة من الموظفين من عديد مركز صور الإقليمي إثر غارة إسرائيلية استهدفت مركز الدفاع المدني في بلدة دردغيا".

اعتقال إسرائيلي في لبنان

اعتقل الأمن اللبناني "هوشع" شوكي تارتكوفسكي إسرائيلي الجنسية، كان متواجدا في الضاحية الجنوبية لبيروت، واستخدم في الدخول إلى لبنان جوازات سفر أمريكية وبريطانية وادعى أنه صحفي.

حزب الله يتصدي للاحتلال على الحدود اللبنانية الفلسطينية بـ 22 عملية

نفّذت المقاومة الإسلامية حزب الله، 22 عملية، منها التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وعددًا من العمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة بتاريخ الأربعاء، وذلك دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه.