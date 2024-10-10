الزمالك يخسر أمام بتروجيت بثنائية وديًا

خسر فريق الزمالك الأول لكرة القدم بثنائية مقابل هدف على يد بتروجيت في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم على ملعب بتروسبورت ضمن تحضيرات الفارس الأبيض خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

سجل مصطفى شلبى هدف الزمالك الوحيد فى المباراة عند الدقيقة 57، بينما سجل فريق بتروجيت الهدفين فى الشوط الأول، لينتهي اللقاء بنتيجة 2-1 للفريق البترولي الذي كان له الأفضلية في اللقاء.

وشهدت المباراة مشاركة المدرب جوميز بأكثر من تشكيلة وإتاحة الفرصة لكل العناصر من أجل المشاركة للحفاظ على مستوى اللاعبين وتجهيزهم جيدًا قل بطولة السوبر المحلي.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك المباراة الودية الثانية أمام فريق ايسترن كومبانى على ملعب النادى بمقر النادى فى العاشرة والنصف صباح يوم الأحد المقبل الموافق 13 أكتوبر الحالى.