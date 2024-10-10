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الخميس 10 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الزمالك يخسر أمام بتروجيت بثنائية وديًا

فريق الزمالك
فريق الزمالك

خسر فريق الزمالك الأول لكرة القدم بثنائية مقابل هدف على يد بتروجيت في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم على ملعب بتروسبورت ضمن تحضيرات الفارس الأبيض خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

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سجل مصطفى شلبى هدف الزمالك الوحيد فى المباراة عند الدقيقة 57، بينما سجل فريق بتروجيت الهدفين فى الشوط الأول، لينتهي اللقاء بنتيجة 2-1 للفريق البترولي الذي كان له الأفضلية في اللقاء.

وشهدت المباراة مشاركة المدرب جوميز بأكثر من تشكيلة وإتاحة الفرصة لكل العناصر من أجل المشاركة للحفاظ على مستوى اللاعبين وتجهيزهم جيدًا قل بطولة السوبر المحلي.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك المباراة الودية الثانية أمام فريق ايسترن كومبانى على ملعب النادى بمقر النادى فى العاشرة والنصف صباح يوم الأحد المقبل الموافق 13 أكتوبر الحالى.

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