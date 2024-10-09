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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الزمالك يجدد عقد محمد عبد الشافي

محمد عبد الشافي لاعب
محمد عبد الشافي لاعب الزمالك

نجح نادي الزمالك في تجديد عقد محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق الكرة  الأول لمدة موسم، ضمن خطة القلعة البيضاء للحفاظ على قوام الفريق للموسم الجديد.

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قناة الزمالك..عبد الشافي يجدد عقده موسم آخر

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وقال الإعلامي أحمد علي مقدم برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك: " وقع محمد عبد الشافي على عقود تجديد عقده على بياض مع النادي الزمالك لموسم أضافي ".

وأضاف: "جاء التوقيع في جلسة جمعت بين حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على فريق الكرة وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالقلعة البيضاء ".

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