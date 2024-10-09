الزمالك يجدد عقد محمد عبد الشافي

نجح نادي الزمالك في تجديد عقد محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول لمدة موسم، ضمن خطة القلعة البيضاء للحفاظ على قوام الفريق للموسم الجديد.

وقال الإعلامي أحمد علي مقدم برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك: " وقع محمد عبد الشافي على عقود تجديد عقده على بياض مع النادي الزمالك لموسم أضافي ".

وأضاف: "جاء التوقيع في جلسة جمعت بين حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على فريق الكرة وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالقلعة البيضاء ".