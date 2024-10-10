المصرف المتحد سابع أكبر مقدم خدمة التمويل العقاري لإسكان محدودي الدخل

صعد المصرف المتحد لسابع اكبر بنك يقدم خدمات التمويل العقاري وفقا لمبادرة إسكان محدودي الدخل بقيمة تمويلية بلغت 1.994 مليار جنيه.

وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري, بنهاية شهر سبتمبر 2024.

وبذلك يكون المصرف المتحد قد استحوذ علي 2.6% من اجمالي حجم التمويلات الموجهه للتمويل العقاري لاسكان محدودي الدخل. واحتل المرتبة السابعة ضمن قائمة البنوك المقدمة لخدمة التمويلات بعدد عملاء بلغ 14,502 عميل من محدودي الدخل.

ويعكس البيانات الصادرة عن صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الدور الهام الذي يلعبه المصرف المتحد في تعزيز القطاع العقاري وتوفير فرص الإسكان للمواطنين من محدودي الدخل بمختلف انحاء الجمهورية.

هذا ومن الجدير بالذكر ان المصرف المتحد يقدم خدماته للتمويل العقاري من خلال 68 فرع منتشرين بجميع انحاء الجمهورية.

فضلا عن حزمة من خدمات الرقمية تحت مسمي "بنكك علي الخط" تتضمن المحفظة الرقمية والموبيل البنكي والانترنت البنكي بغرض التسهيل علي العملاء وتوفير الوقت والجهد حتي يتمكنوا من سداد التزاماتهم في موعيدها.