شاب يتخلص من زوجته أمام طفلتها بالإسكندرية

شهدت منطقة المنتزة بشرق الإسكندرية حادثًا مأساويًا بشعًا، حيث أقدم زوج على قتل زوجته وطعنها 4 طعنات متفرقة بجسدها بسبب خلافات أسرية بينهما.

ولم يرحم المتهم توسلات الزوجة له وبكاء طفلتها التى تبلغ من العمر عام ونصف إلا أنه قام بإحضار السكين وطعنها فى صدرها ثم قام بطعنها عدة طعنات متفرقة وذبح رقبتها وتركها غارقة فى دمائها وحاول الفرار إلا أن الأهالى ألقوا القبض عليه.

كان مدير أمن الإسكندرية قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من الأهالى بنشوب مشاجرة بين زوج وزوجته قام على إثرها بطعنها عدة طعنات متفرقة مما أدى إلى وفاتها فى الحال.

انتقل على الفور رجال المباحث وبالفحص تبين وجود جثة مسجاة لسيدة تُدعى ياسمين.ع - 28 عاما، مطعونة بـ4 طعنات أحدهما في الرقبة، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة زوجها ويُدعى محمد.ا.ر.

وكشفت التحريات أن المتهم على إثر خلافات بينهما، طعن زوجته عدة طعنات أودت بحياتها، وذلك في أثناء حملها لرضيعتها التي تبلغ من العمر عام ونصف، وتم إلقاء القبض عليه.

أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.