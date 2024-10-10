"القومي للمسرح" يحتفي بعيد ميلاد الكينج محمد منير

يحتفي المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، اليوم الخميس، بعيد ميلاد الكينج محمد منير.

ويأتي الاحتفاء بهدف إبراز القدوة الفنية للأجيال الحالية والقادمة، وتخليدًا لـ الكينج محمد منير، ويعد هو أحد العلامات البارزة في تشكيل ملامح الفن المصري، بما قدمه من أعمال أثرت في وجدان الشعب المصري.

معلومات عن الكينج محمد منير

عرف بأدائه التلقائي والخارج عن آداب الأداء المعروفة للمصريين، فلم يشاهد في بدلة أو ثابتا أمام الميكروفون، وحركاته العصبية، ولهجته الهجين بين القاهرية والأسوانية.

كما أن ارتباطه بأشعار الصف الأول من شعراء العامية المصرية وقواميسهم المغايرة الخالية من النبرة الرومانتيكية، التي سادت منذ أواخر القرن التاسع عشر وموسيقاه المنفصلة عن الطرب الكلاسيكي، جعل الكثيرين ينكرونه ولكنه في المقابل أعجب الشباب بل وجمهور المهرجانات.

أطلق عليه محبوه في مصر «الملك» تيمنا باسم ألبومه السياسي الشهير.

وقد استطاع منير أن يحطم في التسعينيات صورته كمغن للمثقفين، وصار من المألوف أن تسمعه في الشارع.