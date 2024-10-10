رئيس لجنة شكرًا مصر ينفي مزاعم "حمدتي": الجيش المصري ليس طرفًا في النزاع

استنكرت لجنة "شكراً مصر" في بورتسودان الاتهامات التي وجهها قائد مليشيات قوات الدعم السريع الإرهابية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بشأن مشاركة الجيش المصري في الضربات الجوية على قواته في منطقة جبل موية، بولاية سنار.

وفي تصريح لـ"الوفد" قال عوض حسين بكاب رئيس لجنة شكرًا مصر بورتسودان: "نعبّر عن استنكارنا القوي لهذه المزاعم، ونؤكد أن الجيش المصري ليس طرفاً في النزاع الدائر بالسودان، ندعو المجتمع الدولي إلى النظر في الأدلة التي تدحض ادعاءات حميدتي". مؤكدا أن مصر تواصل جهودها الإنسانية في السودان وسط اتهامات باطلة

وأوضح بكاب أن هذه الاتهامات تأتي في وقت تسعى فيه مصر إلى تعزيز جهودها لوقف الحرب وحماية المدنيين، فضلاً عن دعم الاستجابة الدولية لمشاريع الإغاثة الإنسانية للمتضررين من النزاع.

وأكد بكاب أن مصر ملتزمة بأمن واستقرار السودان، وشدد على أنها ستواصل تقديم الدعم اللازم لمساعدة الشعب السوداني في مواجهة تداعيات هذه الحرب.

وفي سياق متصل، أشار بكاب إلى أن مصر معروفة بأعمالها الإنسانية، التي تتجلى في مختلف المجالات، وهو ما يشهد به الشعب السوداني والمجتمع الدولي. كما أثنى على انتصارات الجيش السوداني والقوات المشتركة، بقيادة عسكرية ذات خبرة، في مواجهة التحديات الراهنة.



