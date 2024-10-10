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الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

العمل الدولية مع سلوڤينيا يطلقان مبادرة القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بمصر

جانب من توقيع الاتفاقية
جانب من توقيع الاتفاقية

وقّعت منظمة العمل الدولية وسفارة سلوڤينيا في مصر اتفاقية لإطلاق مشروع جديد يهدف إلى القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال وتمكين الأسر الأولى بالدعم في مصر. 

تم توقيع الاتفاقية في مقر منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بين  إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة،  السفير ساشو بودليسنك، سفير سلوڤينيا في مصر.. تأتي هذه المبادرة في إطار شراكة أوسع تشمل وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمنظمات غير الحكومية المحلية، والمؤسسات المالية.

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استقبال وفد من منظمة العمل الدولية بجنيف للوقوف على خدمات توظيف الشباب

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إيمان كريم تستقبل وفدًا من منظمة العمل الدولية لبحث سبل التعاون بين الجانبين

يمثل هذا التعاون الشراكة الأولى بين منظمة العمل الدولية والحكومة السلوڤينية في مصر، ويهدف المشروع، الذي يحمل عنوان " التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر من خلال أنشطة مدرة للدخل صديقة للبيئة ومستجيبة للنوع الاجتماعي للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بين البنات والأولاد" إلى التركيز على المناطق الريفية الأولى بالدعم في محافظة الغربية، التي تواجه تحدي عمل الأطفال، ولا سيما في سلسلة توريد الياسمين.

سيبدأ تنفيذ المشروع الجديد من أكتوبر وحتى ديسمبر 2024، ويهدف إلى مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال من خلال تمكين 30 أسرة عبر التدريب على أنشطة مدرة للدخل مستدامة ومستجيبة للنوع الاجتماعي، وتشمل الإدماج المالي وبرامج التوعية. كما سيوفر المشروع دعماً تعليمياً وإعادة تأهيل لـ 50 طفلاً معرضين للخطر من خلال برنامج منظمة العمل الدولية التدريبي "دعم حقوق الأطفال من خلال التعليم والفنون والإعلام (SCREAM).


 

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