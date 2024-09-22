إيمان كريم تستقبل وفدًا من منظمة العمل الدولية لبحث سبل التعاون بين الجانبين

استقبلت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي لذوي الاعاقة، وفدًا من منظمة العمل الدولية برئاسة رولاند سارتون صباح اليوم بمقر المجلس، لبحث سبل وأوجه التنسيق والتعاون بين الطرفين.

استعرض اللقاء بين الجانبين جهود الدولة المصرية في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لاسيما تسليط الضوء على مواد دستور عام 2014 التي تضمنت الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018.

كما تناول اللقاء جهود المجلس في دعم وتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة الأخيرة، ومبادراته المختلفة التي أطلقها مؤخرًا، والتي تأتي في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لبناء الإنسان المصري "بداية جديدة"، منها "أسرتي قوتي" و "صوتك حقك" و "قدرتنا في رياضتنا" و"خدماتي في محافظاتي" و "اكتشفني".

كما ناقش اللقاء التوصيات التي خرج بها المجلس من الأشخاص ذوي الإعاقة خلال فعالياته التي قام بتنظيمها، بالإضافة إلى تناول جهود المجلس في مجال العمل مع الوزارات والجهات المعنية، كتقديم الخبرة الفنية لوزارة العمل في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك التعاون مع الوزارة في مبادرة "مصر بكم أجمل" في إجراء 3 تدريبات في كل محافظة للأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على إتاحة مراكز التأهيل المهني، وإعداد تدريب للمدربين حول كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك التعاون مع مؤسسة حياة كريمة في ملتقيات التوظيف.

كما استعرض اللقاء آليات تلقى الشكاوى الخاصة بالعمل من الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على حلها من خلال التنسيق الفوري مع وزارة العمل، ومنظومة الشكاوى الحكومية، والتدخل في الدعاوى القضائية بإنضمام المجلس للمتضرر منها من الأشخاص ذوي الإعاقة لاسيما القضايا المتعلقة بالعمل.

في سياق متصل رحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، بزيارة وفد منظمة العمل الدولية للتعرف على اختصاصات المجلس وأنشطته ودوره في حماية الاشخاص ذوي الاعاقة، والتعرف على محاور العمل التي تتماس مع محاور عمل المنظمة.



وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على التنسيق المستقبلي لتقديم الدعم اللازم للمجلس من قبل منظمة العمل الدولية في المحاور التي تتماشي مع مجالات العمل المشتركة.