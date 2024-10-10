عاجل
بث مباشر مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية يلا شوت بدون تقطيع HD في تصفيات كأس العالم القسام تكشف تفاصيل كمين مركب استهدف 12 مركبة وشاحنة محملة بالجنود حزب الله يقصف مستوطنة كرمئيل بصلية صاروخية
الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

"القومي للمسرح" يحتفي بعيد ميلاد الفنانة القديرة شيرين

الفنانة شيرين
الفنانة شيرين

يحتفي المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، اليوم الخميس، بعيد ميلاد الفنانة الكبيرة شيرين.

ويأتي الاحتفاء بهدف إبراز القدوة الفنية للأجيال الحالية والقادمة، وتخليدًا لـ الفنانة الكبيرة شيرين، وتعد هي أحد العلامات البارزة في تشكيل ملامح الفن المصري، بما قدمته من أعمال أثرت في وجدان الشعب المصري.

معلومات عن الفنانة شيرين

  • اسمها الحقيقي أشجان محمد.
  • تخرجت في معهد الباليه بالقاهرة.
  • كما نالت درجة الليسانس في الحقوق.
  • بدأت حياتها الفنية أواخر السبعينات، بالمشاركة بأدوار صغيرة في مسلسلات تليفزيونية، مثل: "بنت الأيام" 1977، "السمان والخريف" 1978، "العملاق" 1979.. وغيرها.
  • مع بداية الثمانينات زادت شهرتها بعضها قيامها ببطولة مسلسل "عيون" 1980، وأيضا عندما حلت كبديلة للفنانة "هويدا" في بطولة مسرحية "المتزوجون" 1981.
  • شهدت التسعينات زيادة نشاطها كنجمة سينمائية، بعدما شاركت النجم عادل إمام في بطولة فيلم "الإرهابي" 1993، ثم سلسلة أفلام "بخيت وعديلة" في الأعوام 1995، 1996، و2000.
  • في السنوات الأخيرة قل نشاطها السينمائي، ولكن التليفزيون عوض ذلك، فشاركت شيرين في مسلسلات: "أماكن في القلب" 2005، "ناصر" 2008، "عابد كرمان" 2011، "العراف" 2013،.. وغيرها.

 

مواد متعلقة

أحداث مسلسل "مطعم الحبايب" الحلقة 4 (شاهد)

تفاصيل الحلقات الأولى من الموسم الجديد لبرنامج "واحد من الناس"

مدحت صالح نجم افتتاح مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 32

أبرزهم سلطان القاسمي ويحيى الفخراني.. المكرمين في افتتاح مهرجان نقابة الممثلين للمسرح المصري

يحيى الفخراني يهدي تكريمه في مهرجان نقابة الممثلين لـ حمدي غيث (اعرف القصة)

سامح بسيوني: عروض مهرجان نقابة الممثلين للمسرح المصري مجانا للجمهور

أشرف زكي يكشف عن مفاجآت جديدة في نقابة الممثلين

انطلاق حفل إفتتاح الدورة السابعة لمهرجان نقابة الممثلين للمسرح المصري
الجريدة الورقية