"القومي للمسرح" يحتفي بعيد ميلاد الفنانة القديرة شيرين

يحتفي المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، اليوم الخميس، بعيد ميلاد الفنانة الكبيرة شيرين.

ويأتي الاحتفاء بهدف إبراز القدوة الفنية للأجيال الحالية والقادمة، وتخليدًا لـ الفنانة الكبيرة شيرين، وتعد هي أحد العلامات البارزة في تشكيل ملامح الفن المصري، بما قدمته من أعمال أثرت في وجدان الشعب المصري.

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