بحوث الصحراء يمثل مصر في الاجتماع التحضيري لمؤتمر الأطراف COP16 بالرياض

لمكافحة التصحر والتنوع البيولوجي..

في إطار تكليفات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق لمركز بحوث الصحراء لمتابعة وتنفيذ الالتزامات الوطنية التي تفرضها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بصفته جهة التنسيق الوطنية للاتفاقية قام الدكتور أحمد عبد العاطي - الأستاذ بالمركز بصفته المنسق التنفيذي وممثل مصر بلجنة العلم والتكنولوجيا بالاتفاقية ونائب رئيس اللجنة دولياً بتمثيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، و نيابة عن الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة بحضور الاجتماع التحضيري لاجتماع الدول الأطراف cop16 للفريق العربي المتابع لاتفاقيتي التصحر والتنوع البيولوجي بجامعة الدول العربية.

القواعد التنظيمية

عُقد الاجتماع في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، حيث تضمن أربع جلسات رئيسية واثني عشرة جلسة فرعية، تم خلالها مناقشة القواعد التنظيمية لمؤتمر الدول الأطراف (UNCCD COP 16) المزمع عقده من 2 إلى 12 ديسمبر 2024.

شارك في الاجتماع خمسة عشرة دولة عربية، بالإضافة إلى المملكة المغربية التي انضمت عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، لعرض موقف المجموعة الإفريقية من القضايا الرئيسية للتفاوض والقرارات الصادرة عن اجتماع وزراء البيئة الأفارقة الأخير في كوت ديفوار.

شملت القضايا الرئيسية للتفاوض: الجفاف، العواصف الغبارية، حيازة الأراضي، تقرير تقييم عمل الاتفاقية في منتصف المدة، الهجرة، والتمويل. قام الوفد المصري بعرض موقف مصر الفني والسياسي في جميع هذه القضايا، بمشاركة السيدة المستشارة سارة حسن، التي مثلت وزارة الخارجية المصرية، مما يعكس توافق الموقف مع المجموعة الإفريقية والعربية.

من المتوقع أن يعقد الفريق العربي اجتماعًا آخر عبر منصة زوم لمتابعة موقف المجموعة الآسيوية بشأن القضايا الرئيسية المذكورة، في نهاية الاجتماع تم انتخاب الدكتور أحمد عبد العاطي رئيسًا للمجموعة العربية من بدايه انعقاد cop16 حتى انعقاد (COP17)، كما سيتم انتخاب نائب للرئيس لمساعدته في حال تكليفه بمنصب دولي خلال المؤتمر القادم.