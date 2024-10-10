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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

ارتفاع طفيف.. سعر الذهب اليوم الخميس| آخر تحديث

ذهب تعبيرية
ذهب تعبيرية

أعلنت شعبة الذهب بالغرفة التجارية سعر الذهب اليوم الخميس 10-10-2024 في سوق الصاغة مع بداية التعاملات الصباحية داخل المحلات، ومن ضمنها عيار 21 الأكثر شراءً وانتشارا بين المواطنين في مصر، حيث تتغير أسعار الذهب لحظيا على مدار اليوم.

 

سعر الذهب اليوم الخميس 

 

سجلت أعيرة الذهب المختلفة الآن في آخر تحديث عبر شعبة الذهب بالغرفة التجارية حتى كتابة تلك السطور، الأسعار التالية:

 

سعر جرام الذهب عيار 24

وصل سعر عيار 24 الآن 4057 جنيها للشراء، مقابل 4044 جنيها للبيع، دون إضافة سعري الضريبة والمصنعية، وهو العيار الأكثر نقاءً.

 

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الآن 3550 جنيها للشراء، مقابل 3540 جنيها للبيع، دون إضافة سعري الضريبة والمصنعية، وهو العيار الأكثر شيوعا.

 

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الآن 3043 جنيها للشراء، مقابل 3034 جنيها للبيع، دون إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

 

سعر جرام الذهب عيار 14

في حين بلغ سعر الذهب عيار 14 الآن 2367 جنيها للشراء، مقابل 2359 جنيها للبيع، دون إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

 

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن 28400 جنيه للشراء، مقابل 28390 جنيها للبيع، دون إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

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