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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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توقعات بتلبية الطاقة المتجددة نصف احتياجات الكهرباء 2030

وكالة الطاقة الدولية
وكالة الطاقة الدولية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان « وكالة الطاقة الدولية تتوقع تلبية الطاقة المتجددة نصف احتياجات الكهرباء 2030».

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قطاع الطاقة

وأفاد التقرير: «في مشهد يعكس التحول الكبير الذي يشهده قطاع الطاقة، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تلبي الطاقة المتجددة نحو نصف الطلب العالمي على الكهرباء بحلول عام 2030، توجه يعتبر بمثابة علامة فارقة في مسار البشرية نحو تحقيق الاستدامة».

وأضاف: «تأتي هذه التوقعات مع التزام دول العالم بتحويل مصادر الطاقة التقليدية إلى أخرى أكثر نظافة، وتشير التقارير إلى أن الاستثمارات في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ستصل إلى تريليوني و8 مليارات دولار أمريكي، ويعكس هذا الاستثمار رؤية عالمية تتجاوز مجرد تلبية الاحتياجات الحالية بل تسعى إلى تحقيق توازن بيئي يستمر لعقود مقبلة».

التغير المناخي

وواصل: «مع تزايد الضغوط الناتجة عن التغير المناخي، يتزايد الوعي بأهمية الانتقال إلى مصادر طاقة متجددة، هذه الخطوات ضرورة ملحة لضمان أمان الطاقة والتقليل من الانبعاثات الضارة».

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