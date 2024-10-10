الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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لحمايتها من الفيضانات الغزيرة.. اليابان تزيد من أنفاق صرف المياه (فيديو)

اليابان
اليابان

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان: «لحمايتها من الفيضانات الغزيرة.. اليابان تزيد من أنفاق صرف المياه».

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شوارع طوكيو اليابانية

وأفاد التقرير: «في أعماق شوارع طوكيو اليابانية، شقت آلة حفر أنفاق ضخمة طريقا عبر الأرض والتي تمتد بعرض يزيد عن 13 مترا على الجدران الخرسانية أثناء عملها تاركة ورائها نفقا بطول 4.5 كيلو مترات، مصمم لتصريف كميات هائلة من مياه الأمطار التي قد تغمر المنازل أعلاه».

وأضاف: «وتفتخر مدينة طوكيو بالفعل بنظام واسع النطاق من الأنفاق وقنوات وخزانات الصرف، ولكن مثل الكثير من أنحاء العالم تتعامل اليابان مع طقس غير مسبوق بسبب تغيير المناخ مما يجبرها على الحفر مرة أخرى وبأطوال وأعماق أكبر مما كان في السابق».

الأرصاد الجوية اليابانية

وواصل: «وكانت الأرصاد الجوية اليابانية قالت في سبتمبر، إن صيف عام 2024 كان الأكثر سخونة منذ بدء التسجيل في عام 1898، ففي طوكيو وحدها أصبحت العواصف المفاجئة العنيفة أمرا شائعا بشكل متزايد».

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