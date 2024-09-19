الفيضانات تشل حركة القطارات في إميليا رومانيا وتزيد من معاناة السكان

تستمر موجة الطقس السيئ التي ضربت مناطق إميليا رومانيا والماركي في إحداث أضرار جسيمة، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في فيضان العديد من الأنهار، ما أجبر آلاف السكان على النزوح من منازلهم في عدد من البلديات.

وتشير التقارير إلى أن حالة الطوارئ المتعلقة بسوء الأحوال الجوية ما زالت في أعلى مستوياتها، إذ تواصل السلطات إصدار تحذيرات متكررة نظرًا لاستمرار تساقط الأمطار بكثافة.

الجدير بالذكر أن الفيضانات أدت أيضًا إلى توقف وتعطيل حركة القطارات.

فقد أعلنت ترينيتاليا عبر موقعها الرسمي عن تعليق حركة المرور بين عدة خطوط حيوية، مثل الخطوط بين فاينزا وفورلي، رافينا وكاستلبولونيا، ورافينا وفاينزا، وذلك بسبب ارتفاع منسوب المياه الذي يشكل خطرًا على المسارات.

وأشارت الشركة إلى أن الفيضانات تسببت في تجاوز الأنهار للحدود المسموح بها، مما أجبرها على إلغاء وتأجيل عدد كبير من القطارات.

كما أفادت مصادر شركة FS بأن "حركة المرور عادت إلى طبيعتها على خط أنكونا - بيسكارا بين فارانو ولوريتو"، إلا أن التحذيرات للمسافرين لا تزال قائمة، حيث من المحتمل أن تتأثر القطارات السريعة والقطارات بين المدن والقطارات الإقليمية بتغييرات في المسار أو الإلغاء، مع عدم ضمان توفير الحافلات البديلة بسبب سوء حالة الطرق.

إميليا رومانيا تواجه واحدة من أسوأ موجات الفيضانات في السنوات الأخيرة، مما يتطلب تكاتف الجهود من السلطات المحلية والجهات المختصة للتعامل مع تداعيات هذه الكارثة الطبيعية.