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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في نيبال إلى 148 قتيلا و59 مفقودا

نيبال
نيبال

أعلنت الهيئة الوطنية النيبالية المسئولة عن الحد من مخاطر الكوارث ، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة في نيبال إلى ما لا يقل عن 148 قتيلا و59 مفقودا أغلبهم في العاصمة كاتماندو.

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نيبال: مصرع 18 شخصًا جراء تحطم طائرة في مطار "تريبهوفان"

وذكر راديو "لاك" السويسري اليوم الإثنين أن المياه غمرت أجزاء كبيرة من شرق ووسط الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا منذ الجمعة الماضية وكذلك أحياء بأكملها في العاصمة كاتماندو وشهدت الأنهار فيضانات مفاجئة تسببت في أضرار واسعة النطاق وخسائر في الأرواح.

 

من جانبه، أكد المتحدث باسم الشرطة النيبالية "دان باهادور كاركي" أن 36 شخصا على الأقل قتلوا كانوا على متن ثلاث مركبات ودفنوا أحياء عندما وقع انهيار أرضي على طريق سريع جنوب كاتماندو.

 

وأوضح الراديو أنه تم نشر أكثر من 3000 شخص للمشاركة في عمليات الإنقاذ باستخدام المروحيات والزوارق البخارية أو القوارب المطاطية.

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الجريدة الورقية