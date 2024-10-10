وزير الإسكان: 6 أشهر الحد الأقصى للانتهاء من وحدات الإعلان العاشر بالعبور الجديدة

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، تكليفا للدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، بوضع خطة مكثفة للانتهاء تباعاً من تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، المقرر تخصيصها لحاجزى الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى، وبحد أقصى 6 أشهر، لتسليمها للحاجزين.

جاء ذلك على هامش، اجتماع دوري لوزير الإسكان لمتابعة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدن (العبور الجديدة - ناصر الجديدة - أسوان الجديدة - أكتوبر الجديدة - حدائق العاصمة)، ومناطق (مدينة الشيخ خليفة - حي عناقة، بمحافظة السويس / تفيا - مركز طنطا، بمحافظة الغربية / حاجز الجبل - مركز الوقف، بمحافظة قنا / حي السبيل - مدينة العريش، بمحافظة شمال سيناء).

وتابع وزير الإسكان، تقرير مكتبه الفنى عن الزيارة الميدانية لمواقع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة أسوان الجديدة، وموقف تنفيذ التكليفات التى أصدرها الوزير خلال زيارته التفقدية لمدينة أسوان الجديدة نهاية سبتمبر الماضي، موجهاً بضغط معدلات التنفيذ، وإعداد تقرير دورى عن تقدم الأعمال بالموقع.