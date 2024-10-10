الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير الإسكان: 6 أشهر الحد الأقصى للانتهاء من وحدات الإعلان العاشر بالعبور الجديدة

سكن لكل المصريين
سكن لكل المصريين

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، تكليفا للدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، بوضع خطة مكثفة للانتهاء تباعاً من تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، المقرر تخصيصها لحاجزى الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى، وبحد أقصى 6 أشهر، لتسليمها للحاجزين.

جاء ذلك على هامش، اجتماع دوري لوزير الإسكان لمتابعة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدن (العبور الجديدة - ناصر الجديدة - أسوان الجديدة - أكتوبر الجديدة - حدائق العاصمة)، ومناطق (مدينة الشيخ خليفة - حي عناقة، بمحافظة السويس / تفيا - مركز طنطا، بمحافظة الغربية / حاجز الجبل - مركز الوقف، بمحافظة قنا / حي السبيل - مدينة العريش، بمحافظة شمال سيناء).

وتابع وزير الإسكان، تقرير مكتبه الفنى عن الزيارة الميدانية لمواقع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة أسوان الجديدة، وموقف تنفيذ التكليفات التى أصدرها الوزير خلال زيارته التفقدية لمدينة أسوان الجديدة نهاية سبتمبر الماضي، موجهاً بضغط معدلات التنفيذ، وإعداد تقرير دورى عن تقدم الأعمال بالموقع.

 

مواد متعلقة

نائب وزير الإسكان يلتقي ممثلي إحدى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المرافق

15 أكتوبر.. بدء تلقي طلبات خدمات المواطنين إلكترونيًا بالقاهرة الجديدة

طرح قطع أراضٍ بأنشطة ترفيهية بالعاشر من رمضان.. وبيع محال ووحدات بدمياط الجديدة

المنسق العام للمنتدى الحضري العالمي: استضافة مصر المنتدى تعكس قوة تجربتها العمرانية الحديثة

نائب وزير الاسكان يلتقي بممثلي أحد المصانع المحلية المتخصصة في تصنيع المهمات الكهروميكانيكية

وزير الإسكان يتابع سير العمل بمشروعات المياه والصرف وأبراج العلمين الجديدة

وزير الإسكان يتابع الموقف الحالى لمشروعات تحلية مياه البحر حتى عام 2050

تخصيص 5% من وحدات التسليم الفورى فى 15 مدينة لذوي الهمم
الجريدة الورقية