الخميس 10 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

موعد مباراة إنجلترا واليونان اليوم في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة

منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا

يستعد منتخب إنجلترا لاستقبال ضيفه منتخب اليونان في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما اليوم على ملعب ويمبلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

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جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 10 أكتوبر والقنوات الناقلة

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منتخب إنجلترا يفوز على فنلندا بثنائية هاري كين

يدخل المنتخب الانجليزي المباراة وهو في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب اليونان المتصدر المجموعة بنفس رصيد النقاط.

ومن المتوقع أن تلقى المباراة جانبًا من القوة والندية بين الفريقين، حيث سيقاتل كلا المنتخبين لحسم صدارة المجموعة وتحقيق العلامة الكاملة بالحصول على 9 نقاط.

موعد مباراة إنجلترا واليونان والقناة الناقلة ..

وستنطلق مباراة إنجلترا ضد اليونان في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 5 بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي.

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