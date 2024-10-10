أسعار العملات أمام الجنيه بالبنوك اليوم الخميس 10-10-2024

تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 10-10-2024، وفقا للتحديثات الصباحية في البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر الدولار 48.46 جنيه للشراء، 48.56 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 52.99 جنيه للشراء، و 53.15 جنيه للبيع، أما الريال السعودي سجل 12.88 جنيه للشراء، 12.94 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

48.46 جنيه للشراء.

48.56 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

52.99 جنيه للشراء.

53.15 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

63.30 جنيه للشراء.

63.52 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.88 جنيه للشراء.

12.94 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

157.69 جنيه للشراء.

158.41 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

13.18 جنيه للشراء.

13.22 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

12.29 جنيه للشراء.

13.32 جنيه للبيع.

صعد الدولار إلى أعلى مستوى في عشرة أسابيع مقابل الين الخميس مع تزايد ثقة الأسواق في النهج المتأني الذي يتبناه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لاتخاذ المزيد من خطوات التيسير النقدي حتى مع ترقب تقرير للتضخم في وقت لاحق من اليوم.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بالقرب من أعلى مستوى في شهرين تقريبا الذي لامسه الليلة الماضية، مع تقليص المتعاملين رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام بعد بيانات التوظيف التي جاءت أقوى من المتوقع الأسبوع الماضي.

واستقر اليورو قرب أدنى مستوى له منذ 13 أغسطس مقابل الدولار.

وقال خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم إن مؤشر أسعار المستهلكين في سبتمبر، المقرر صدوره الساعة 1230 بتوقيت غرينتش، من المرجح أن يظهر استقرار التضخم الأساسي الأميركي عند 3.2 بالمئة على أساس سنوي.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 85 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم في السابع من نوفمبر، إلى جانب توقع بنسبة 15 بالمئة أن يبقى المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير.