أسعار اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الخميس

ننشر سعر اليورو اليوم الخميس 10-10-2024، أمام الجنيه المصرى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

53.12 جنيه للشراء.

53.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

52.99 جنيه للشراء.

53.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

52.99 جنيه للشراء.

53.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

52.98 جنيه للشراء.

53.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

53.02 جنيه للشراء.

53.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

53.02 جنيه للشراء.

53.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

52.99 جنيه للشراء.

53.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

53.02 جنيه للشراء.

53.17 جنيه للبيع.

صعد الدولار إلى أعلى مستوى في عشرة أسابيع مقابل الين الخميس مع تزايد ثقة الأسواق في النهج المتأني الذي يتبناه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لاتخاذ المزيد من خطوات التيسير النقدي حتى مع ترقب تقرير للتضخم في وقت لاحق من اليوم.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بالقرب من أعلى مستوى في شهرين تقريبا الذي لامسه الليلة الماضية، مع تقليص المتعاملين رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام بعد بيانات التوظيف التي جاءت أقوى من المتوقع الأسبوع الماضي.

واستقر اليورو قرب أدنى مستوى له منذ 13 أغسطس مقابل الدولار.

وقال خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم إن مؤشر أسعار المستهلكين في سبتمبر، المقرر صدوره الساعة 1230 بتوقيت غرينتش، من المرجح أن يظهر استقرار التضخم الأساسي الأميركي عند 3.2 بالمئة على أساس سنوي.ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 85 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم في السابع من نوفمبر، إلى جانب توقع بنسبة 15 بالمئة أن يبقى المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير.