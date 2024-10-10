الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

المُشدد 15عاما لمدانين باستعراض القوة

محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة كلا من "أدهم.م"و "رمضان .م" بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة استعراض القوة وقتل مواطن والشروع في قتل آخرين ومراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات والزامهما بالمصاريف الجنائية. 

اقرأ أيضاً.. أثار الجدل بالكذب.. تحليل نفسي لعريس الدقهلية بطل واقعة الاختطاف المُزيفة

txt

القصاص لروح الرضيعة جانيت..قصة 172 يوماً قادت المُدان ‏لحبل المشنقة

txt

كواليس جلسة القصاص لروح الرضيعة جانيت (صور)

كما قضت المحكمة بمعاقبة "عبد النبي .ع" بالحبس سنة مع الشغل وتغريمة ألف جنيه بتهمة احراز السلاح الناري والذخيرة

واحالة الدعوي المدنية المقامة من ورثة المجني عليه "أحمد .محمد" قبل المتهمسن الأول "أدهم .م"،و "رمضان .م" الي المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي وعضوية المستشارين طارق محمد و خالد عبد الغفار وأمانة سر محمد طه

تبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم "أدهم .م"،و "رمضان .م و"عبد النبي .ع""

كشف أمر الاحالة قيام المتهمين باستعراض القوة واستخدام العنف ضد المجني عليهم "ثروت .ف"،و"أشرف.ح"،و "عبد الله .ع"،و"أحمد .م"،و"رضا.ش"،و"سيد.ج"،و"حسن .ج"،و"محمد.أ" ملوحين به قبل كافة شاغلي سوق الغلال بسوق ساحل أثر النبي اذ عقدوا العزم وبيتوا النية علي قتل المجني عليه "ثروت.ف"وكافة العاملين بسوق الغلال تنكيلا بهم وانتقاما منهم علي سابقة محاولتهم الامساك بالمتهم الأول مساعدة ومناصرة لقوات الشرطة قاصدين بذلك فرض سطوتهم علي منطقة سوق ساحل أثر النبي فتقاسموا الأدوار فيما بينهم وأعدوا الأسلحة النارية "بندقية آلية ،طبنجة ،بندقية خرطوش،فرد خرطوش وذخائر ودراجة نارية 

أضاف أمر الاحالة قيام المتهمين الأول والثاني باطلاق الأعيرة النارية حال تأمين المتهم الثالث لهما مستخدمين الأسلحة النارية حيازتهم مستهدفين بها محلات بيع الغلال قاصدين بها ازهاق روح المجني عليهم وترويع وتخويف كل من تسول له نفسه مناصرة قوات الشرطة بالحاق الأذي المادي والمعنوي والاضرار بممتلكاته فارضين ذلك سطوتهم عليهم لحملهم علي الامتناع عن اعتراض تجارتهم غير المشروعة في المواد المخدرة ولتعطيل تنفيذ القوانين 

كما أضاف أمر الاحالة قيام المتهمين بقتل المجني عليه "أحمد.م" عمدا مع سبق الاصرار المصمم عليه بأن عقدوا العزم وبيتوا النية المجني عليه "ثروت .ف" وكافة العاملين بسوق الغلال تنكيلا هم وانتقاما منهم 

وأشار أمر الاحالة أن المتهمين شرعوا في قتل المجني عليهم "ثروت.ف"،و"أشرف.ح"،و"عبد الله.ع"،و رضا.ش"،و"سيد.ج"،و"حسن.ج"،و"محمد.أ"

مواد متعلقة

القصاص لروح الرضيعة جانيت..قصة 172 يوماً قادت المُدان ‏لحبل المشنقة

كواليس جلسة القصاص لروح الرضيعة جانيت (صور)

مُحامي أسرة الرضيعة جانيت: حُكم القصاص أثلج صدور العائلة المكلومة

تأجيل محاكمة 3 مُتهمين في قضية جبهة النصرة

الإعدام للمتهم بإنهاء حياة الرضيعة السودانية جانيت

تأجيل محاكمة المتهمين في أحداث البدرشين

تغيب أسرة الرضيعة جانيت عن جلسة الحُكم

اليوم..ا ستكمال مُحاكمة مُتهمٍ في "أحداث البدرشين"
الجريدة الورقية