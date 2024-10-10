محافظ السويس يجتمع مع إدارة VS-FILM  للأفلام القصيرة جدا للوقوف علي الترتيبات النهائية للمهرجان

عقد اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس إجتماعا مع وفد إدارة مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا ضم الوفد كل من د. أسامة أبو نار رئيس المهرجان والسيد زياد باسمير نائب الرئيس للوقوف علي الترتيبات النهائية للدورة التأسيسية المقرر إنطلاقها بمدن الجلالة والعين السخنة والسويس خلال الفترة من 3 وحتي 7 نوفمبر 2024 .

تفاصيل لقاء محافظ السويس مع إدارة VS-FILM للأفلام القصيرة جدا

أكد اللواء طارق الشاذلي علي أهمية القوي الناعمة في تشكيل وعي المواطن وفي مقدمتها السينما التي تعد الوسيلة الفنية الأقرب في التعبير .

وشدد علي أهمية المهرجانات الفنية خاصة السينمائية منها في التقريب بين الشعوب والتعرف عليها عن قرب من خلال أفلامها وقال : أن السويس الباسلة محافظة قدمت لمصرالكثير سواء علي مستوي الدور الوطني والبطولي في الحروب التي خاضتها وحقق أبناؤها بطولات عظيمة يذكرها التاريخ بفخر وإعتزاز وأيضا من المبدعين الذين قدمتهم وقدموا أعمالا فنية خالدة وأبرزهم في مجال التمثيل الفنان الراحل إسماعيل ياسين .

وأعلن المحافظ دعمه الكامل للمهرجان وتسخير كافة إمكانات المحافظة لتقديم حدث فني يليق بإسمها العظيم وبضيوف المهرجان من صناع السينما العربية والعالمية .

ومن جانبه قال الدكتور أسامة أبونار أن المهرجان يحفل بالعديد من الأنشطة والفعاليات التي ستمتد لتشمل أكثر من مدينة داخل محافظة السويس بهدف تفاعل الجمهور من أبناء المحافظة معها

و أن العروض والندوات والورش الخاصة بصناعة الأفلام ستتركز بجامعة الجلالة وقصر ثقافة السويس

وقال زياد باسمير أن المهرجان وجه الدعوة لعدد كبير من صناع السينما وأن عدد كبير أبدي ترحيبا كبيرا للمشاركة في المهرجان سواء بالحضور أو بالندوات أوبالماستر كلاس وأن المهرجان سيكون منصة كبري للأفلام القصيرة جدا في المنطقة العربية .

وأوضح أن عدد الأفلام المشاركة وصل الي نحو 2000 فيلم وأن قائمة التكريمات تضم أسماء لسينمائيين مصريين وعرب وأجانب لهم علاقة وثيقة بالأفلام القصيرة وبعضهم حصل علي جوائز دولية كبري .

مهرجان الأفلام القصيرة جدا

ترعاه وزارة الثقافة المصرية ووزارة السياحة والأثار ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة السويس ، وتنظمه مؤسسة ضي للثقافة والإعلام و تتولي رعايته وتنفيذه شركة جولدن هيلز للمؤتمرات والعلاقات العامة ، ويضم في إدارته عدد من صناع وأساتذة السينما والنقاد والصحفيين ، ويتضن أكثر من مسابقة للأفلام القصيرة جدا التي لاتتجاوز مدتها الـ 5 والـ 10 دقائق ، ومشروعات التخرج لطلبة المعاهد ،والأكاديميات السينمائية المتخصصة .