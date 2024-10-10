وزيرة البيئة: تكثيف الحملات التفتيشية على منظومة مواجهة تلوث الهواء

أكدت وزارة البيئة أنه استناداً إلى التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر لتلوث الهواء التابعة لها ،فإنه من المتوقع خلال الثلاث ايام القادمة من ١٠ - ١٢ اكتوبر الجارى، زيادة عدد ساعات سكون الهواء بمعظم محافظات الدلتا وتكون ذروتها يوم الجمعة القادم ، علي ان يبدأ التحسن التدريجي يوم السبت الموافق ١٢ اكتوبر الجارى ،ومن المتوقع انخفاض جودة الهواء خلال تلك الفترة في حالة زيادة اي انبعاثات صادرة من المصادر المحلية.

وقد وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جهازى شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات بتكثيف حملات المرور على كافة محاور منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة بالتعاون مع وزارتى الزراعة والتنمية المحلية، وإحكام السيطرة على عمليات حرق قش الأرز خاصة مع مؤشرات ‏التهوية الغير جيدة لتفادى أى تأثيرات سلبية ،وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث شددت بتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الصناعية و المقالب العشوائية لضمان ضبط اداؤها ‏البيئى، وتكثيف حملات فحص عوادم المركبات على الطرق لاحكام السيطرة على الإنبعاثات والحد من مصادر التلوث .

هذا و تتابع وزارة البيئة مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لها والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية، كما تتلقى غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين والمتعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء، وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808.