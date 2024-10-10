مصرع وإصابة 10 أشخاص فى تصادم سيارتين جنوب البحر الأحمر

للمرة الثانية خلال اسبوع يشهد طريق مرسى علم -ادفو جنوب محافظة البحر الأحمر حادث تصادم ووفيات ومصابين

وكان اللواء حسن عبدالعزيز مدير أمن البحر الأحمر قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتي نقل واشتعال النيران بهما نتيجة التصادم مما أسفر عن إصابة 4 ومصرع 6 أشخاص آخرين.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من اخماد النيران التى اشتعلت بالسيارتين نتيجة التصادم ونقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم وإيداع الجثث مشرحة المستشفى

والمصابين فى حادث تصادم السيارتين والذين تم نقلهم إلى مستشفى مرسى علم لجراحات اليوم الواحد، هم محمد ادم 20 سنة سودانى الجنسية "غيبوبة كاملة وتهتك بالذراع الايسر"، مبارك ابوبكر موسى 25 سنة سودانى الجنسية "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"،

ومصرع كلا من مصطفى احمد حسن مصرى الجنسية، وصديق محمد عبدالله سودانى الجنسية، بالإضافة إلى 4 جثث أخرى مجهولة الهوية بسبب عدم حملهم اى أوراق ثبوتية ويحتمل كونهم سودانيين.