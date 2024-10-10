الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير الري يلتقى الأمير الحسن بن طلال لبحث تعزيز التعاون فى مجال المياه

بوابة الوفد الإلكترونية

 التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بالأمير الحسن بن طلال ، وذلك بحضور  رائد أبو السعود وزير المياه الأردني، و السفير محمد سمير سفير مصر فى عمان ، و الدكتور مروان الرقاد رئيس الشبكة الإسلامية لتنمية المصادر المائية، وذلك على هامش فعاليات "المنتدى السادس والثلاثين للشبكة الاسلامية لتنمية وادارة مصادر المياه" التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي .

 

 خلال اللقاء استعراض مجمل العلاقات بين وزارة الموارد المائية والري المصرية ووزارة المياه الأردنية ، وسبل تعزيز هذه العلاقات لتنفيذ العديد من المشروعات تحت مظلة مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE NEXUS ، وبحث إمكانية التعاون في هذا الشأن من خلال الشبكة الإسلامية لتنمية وادارة مصادر المياه .

كما تم استعراض مشروع محطة الدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعى ، ومناقشة أهم مكونات المشروع وخصائصه المختلفة ومميزاته ، والإمكانيات المصرية المتميزة فى مجال إنشاء محطات معالجة وإعادة استخدام المياه مثل محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة ، وامكانية تبادل الخبرات بين مصر والأردن فى هذا المجال .

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