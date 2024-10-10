المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يؤكد القضاء على عناصر هامة من حزب الله

مع تصاعد الضربات بين حزب الله اللبناني وقوات الاحتلال، قال افيخاي أدرعي المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي للاعلام العربي، أن جيش إسرائيل قضى في منطقة جنوب لبنان على قائد منطقة حولا في حزب الله وقائد الصواريخ المضادة للحزب في ميس الجبل.

وأعلن أدرعي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقا، أن الجيش الإسرائيلي يستهدف مستودعات أسلحة لحزب الله في بيروت والجنوب اللبناني.

وتابع المتحدث باسم جيش دولة الاحتلال العبرية الصهيونية، قائلاً:"قامت غارت طائرات حربية بالقضاء على قائد منطقة حولا في حزب الله المدعو أحمد مصطفى الحاج علي، الذي كان مسؤولا عن مئات من عمليات اطلاق القذائف الصاروخية نحو منطقة كريات شمونا".

اسرائيل تعلن قضائها على قائد منظومة القذائف المضادة للدروع لحزب الله



وأوضح أنه في غارة أخرى قضت القوات الإسرائيلية على قائد منظومة القذائف المضادة للدروع لحزب الله في منطقة ميس الجبل المدعو محمد علي حمدان والذي كان مسؤولًا عن عمليات إطلاق قذائف مضادة للدروع نحو بلدات الشمال.



ولفت إلى أنه مساء أمس وخلال ساعات الليلة الماضية هاجمت طائرات حربية إسرائيلية بتوجيه استخباري دقيق لمستودعات أسلحة في منطقة بيروت ومستودعات أسلحة وبنى عسكرية أخرى في منطقة جنوب لبنان.

وزعم متحدث الاحتلال الغاشم، إلى أن حزب الله يضع أسلحته تحت المباني السكنية والمدارس والمساجد والجامعات في قلب بيروت ويعرض السكان في المنطقة للخطر.