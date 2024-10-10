ثقافة البحر الأحمر تواصل احتفالاتها بذكرى نصر اكتوبر

شهدت مواقع فرع ثقافة البحر الأحمر مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد، نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

حيث شهد قصر ثقافة الغردقة، حفلا فنيا تضمن أوبريت وطني بمشاركة فرقة الطفل للفنون الشعبية بقيادة رضا ياسين.

كما تضمنت الفعاليات ورشة تصميم مجسم عن ذكرى الحرب، بخامات متنوعة تدريب الفنانة سهام عبد الكريم، واختتم اليوم بتكريم عدد من الطلاب المتميزين، بحضور اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة.

كما تواصلت الأنشطة المقامة بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، مع لقاء ناقش خلاله كمال عبد الوهاب، أخصائي ثقافي، نتائج حرب أكتوبر، أعقبه فقرة إلقاء شعر وطني، وعزف على السمسمية لعدد من الموهوبين، بجانب عرض فني لفرقة الفنون الشعبية لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما أقام بيت ثقافة سفاجا محاضرة بعنوان "أنشودة كرامة ترويها الأجيال" تناول خلالها محمد سعيد، مدير المعهد الأزهري، تفاصيل الحرب وبطولات الجيش المصري، أعقبها أمسية شعرية بمشاركة شعراء نادي الأدب، وفقرة عزف منفرد على الناي للفنان محمود عزازي.

جاءت الفعاليات ضمن برنامج حافل أعدته الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال الشهر الحالي بالقاهرة والمحافظات، و يشتمل على أكثر من 456 نشاطا ثقافيا وفنيا احتفالا بذكرى النصر المجيد.