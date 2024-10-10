الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

مفاجأة.. أسعار الدواجن اليوم الخميس من أرض المزرعة

الدواجن
الدواجن

أسعار الدواجن.. شهدت اسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الخميس الصباحية، استقراراً، وحققت أسعار الدواجن البيضاء من أرض المزرعة ثباتًا مسجلة نحو 82 جنيهًا.

 

وفي هذا الصدد تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، اسعار الدواجن خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس من أرض المزرعة، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات الاقتصادية والاخبارية اللازمة للوقوف على آخر تطورات الشارع المصري، وجاءت الاسعار على النحو الآتي:

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اسعار الدواجن اليوم الخميس في مصر

وحققت أسعار الدواجن البيضاء من أرض المزرعة استقرارًا مسجلة نحو 82 جنيهًا، ويعود ذلك نتيجة وفرة المعروض وضخ الدولة لكميات كبيرة من الدواجن المجمدة.

 

أسعار الدواجن الساسو

كما ثبتت أسعار الدواجن الساسو لتباع بنحو 108 جنيهات.

 

 

 

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